محافظ المنوفية يترأس اللجنة العليا للقيادات لاختيار المرشحين لعدد من الوظائف

ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اللجنة العليا للقيادات لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف مدير عام التدريب المهنى بمديرية القوى العاملة، ومدير عام الشئون المالية والإدارية بديوان عام المحافظة، وذلك من خلال اختيار الأكفأ والأنسب لشغل تلك الوظائف القيادية بهدف الارتقاء بمنظومة العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والمستشار عصام النديم المستشار القانونى للمحافظة، والدكتور أيمن جلال مدير مديرية التنظيم والإدارة، والدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة، وعلى حامد وكيل وزارة القوى العاملة، الاستاذ فادى زايد مدير عام شئون مكتب المحافظ راغب بليغ مدير عام الشئون القانونية.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم إجراء مقابلات شخصية لعدد 7 من المتقدمين لشغل تلك الوظائف، وأن اللجنة قامت بفحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم للتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية وطبقاً للمعايير والشروط المنظمة لشغل تلك الوظائف، مضيفاً أن اللجنة قد ناقشت المتقدمين حول مقترحاتهم لتطوير المنظومة ومدى قدرتهم على تقديم الأفضل لتحسين منظومة العمل وضبط الأداء، فضلا عن توجيه عدة أسئلة إليهم لقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية ومعرفة قدرتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفى للجهاز الإدارى بالمحافظة وذلك من خلال الدفع بالكوادر والقيادات القادرة على إنجاز المهام المطلوبة فى أسرع وقت وبكفاءة وجودة، مضيفا أن هذا يأتى تطبيقا لمبدأ العدالة والشفافية لشغل الوظائف القيادية وإتاحة الفرصة أمام الجميع دون مجاملة.