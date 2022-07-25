محافظة الجيزة تزيل 8 جمالونات مخالفة بأبو النمرس والبدرشين والهرم وبولاق الدكرور

واصلت محافظة الجيزة جهود ضبط وإزالة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية وردع المخالفين، وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة تمكنت من إزالة 8 جمالون مقام بالمخالفة بدون ترخيص، وعلي أراضي زراعية بمراكز ومدن أبو النمرس والبدرشين وأحياء الهرم وبولاق الدكرور، مؤكداً على تنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات لتحقيق الإنضباط والردع للمخالفين مع المتابعة الدورية لضمان عدم تكرار المخالفات .

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برصد ومتابعة أي تعديات على الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء واملاك الدولة والتعامل الحازم حيالها .

مؤكدا على التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في هذا الشأن كمسئولي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية ورؤساء المراكز والوحدات المحلية والجهات الأمنية للتعامل مع التعديات وإزالتها فورًا والقضاء على ظاهرة البناء العشوائي والتعدى على أملاك الدولة مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشملت الحالات التى تم التعامل معها خلال حملات محافظة الجيزة إزالة ثلاثة جمالونات تمت إقامتها على مساحة 1300م على أرض زراعية بدون ترخيص بطريق اللوا من بمنطقه جسر الصليبة بشبرامنت بمركز ومدينة أبو النمرس وجمالون علي مساحه 100م بنطاق قرية أم دينار بمركز ومدينة منشأة القناطر .

كما تم إزالة جمالون بشارع مستجد من شارع الفحامين واخر بشارع الفريق محمد علي فهمي بحي الهرم بالإضافة إلى ازالة جمالون مقام بالمخالفة بقرية العزيزية مركز البدرشين على مساحة 400م واخر بمنطقه ال عامر بحي بولاق الدكرور .