ما أهمية تردد السيدات على عيادات المرأة الآمنة؟ الصحة توضح

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أهمية تردد السيدات على عيادات المرأة الآمنة وأنها توفر مساحات للسيدات وأجهزة متخصصة تحفظ سرية بيانات السيدات.

وقالت وزارة الصحة والسكان، يمكن الاستفادة من خدمات الدعم النفسى والارشاد الصحى بما يساهم في حياة صحية آمنه للاسرة والمجتمع بشكل عام .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه تم افتتاح أولى عيادات المرأة الآمنة لتقديم الدعم النفسي للسيدات اللاتي تعرضن العنف، بمركز طبي أهالينا في محافظة القاهرة.

يذكر أنه من المقرر انتهاء تجهيز 21 عيادة تخصصية لمناهضة العنف ضد المرأة كمرحلة أولى خلال عام 2022.