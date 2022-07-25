لو بتعانى من مرض السكرى.. اعرف الفواكه المسموحة والممنوعة

كتبت - ميرفت رشاد

يعتقد الكثير من الناس أن مرضى السكر يحتاجون إلى الابتعاد عن جميع السكريات، حتى السكريات الموجودة في الفاكهة، قد تتفاجأ عندما تعلم أن هذه خرافة، وفي الواقع يمكن أن تكون العديد من الفواكه جزءًا صحيًا ومغذيًا من نظامك الغذائي، سواء كنت مصابًا بالسكري أم لا، يمكن أن تساعدك مجموعة متنوعة من الفواكه على التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم وتقليل الدهون في نظامك الغذائي وخفض ضغط الدم ومساعدتك في إدارة وزنك، وكل ذلك يمكن أن يحسن الأعراض المرتبطة بمرض السكري، وفقًا لما نشره موقع "livescience".

الفواكه التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي لمرض السكري

وفقًا لجمعية السكري الأمريكية الفاكهة هي جزء صحي من أي خطة لوجبات مرض السكري، توصي ADA بأي فاكهة طازجة أو مجمدة أو معلبة، إذا كنت تختار الفاكهة المعلبة، فتأكد من تجنب الأنواع التي تحتوي على السكر المضاف.

يمكن أن تكون الفاكهة المجففة أيضًا مغذية ولكن احذر من الإفراط في تناولها، علبة صغيرة واحدة فقط من الزبيب يمكن أن تحتوي على 14 جراما من الكربوهيدرات، فمن الأفضل التمسك بالفواكه الكاملة إنها أكثر إشباعًا من الأصناف المجففة أيضًا.

يجب أن يهدف مرضى السكري إلى تناول نفس العدد الموصى به من الحصص يوميًا مثل الأشخاص غير المصابين بمرض السكري. وهذا يعني حوالي 1.5 إلى 2 كوب من الفاكهة كل يوم ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، التفاح، المشمش، الافوكادو التوت، الشمام، الكريز، الجريب فروت، العنب، البطيخ، الخوخ، البرقوق، التوت، الفراولة، اليوسفي.

الفواكه التي يجب تجنبها في نظامك الغذائي الخاص بمرض السكرى

هناك بعض الفواكه التي تحتوي على نسبة متوسطة إلى عالية من GI، ما يعني أنها يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم بشكل أسرع من الفواكه الأخرى.

هذا لا يعني أن مرضى السكري يجب أن يتجنبوا تناول هذه الفاكهة في حد ذاتها ، لكنهم قد يرغبون في الحد منها في نظامهم الغذائي، قد يرغبون أيضًا في مراقبة مستويات السكر في الدم بعناية بعد تناول فواكه معينة.

الموز الناضج بشكل مفرط

البطيخ

التمور المجففة

الأناناس