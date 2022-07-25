كندا تعلن مقتل أحد مواطنيها فى أوكرانيا

قالت كندا الأحد إن مواطنا كنديا لقي حتفه مؤخرا في أوكرانيا، فيما أشار تقرير إعلامي إلى أن الكندي المتوفى كان مع مواطنين أمريكيين توفيا في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكندية إن إدارة “الشؤون الدولية الكندية على علم بوفاة كندى فى أوكرانيا.. المسئولون القنصليون على اتصال بالعائلة ويقدمون المساعدة القنصلية”.

وأضاف أنه لن يتم إعلان المزيد من التفاصيل مراعاة لاعتبارات الخصوصية، حسب وكالة "رويترز".

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية وفاة مواطنين أمريكيين، ولم تقدم التصريحات الصادرة عن وزارة الخارجية ووزارة الخارجية الكندية أي تفاصيل حول كيفية وقوع الوفيات أو ملابساتها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “يمكننا تأكيد وفاة اثنين من المواطنين الأمريكيين مؤخراً في منطقة دونباس الأوكرانية” المتاخمة لروسيا، بدون تحديد تاريخ وظروف وفاتهما، أو أسباب وجودهما في البلاد، حسب وكالة "فرانس برس".

وفي يونيو الماضي، أعلنت واشنطن وفاة المواطن الأمريكي ستيفن زابلسكي في أوكرانيا، وكررت دعوتها للمواطنين بالامتناع عن السفر إلى تلك البلاد.

كما دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، الأمريكيين إلى عدم السفر لهذا البلد الغارق في الحرب، أو التطوع للقتال في مواجهة الغزو الروسي.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أسر 3 أمريكيين يعتقد أنهم من ضمن مجموعة غالبيتهم من المحاربين القدامى الذين انضموا إلى متطوعين أجانب آخرين للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية.