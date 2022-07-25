قصر ثقافة الأقصر يواصل النشاط الصيفي بمسرحية وورش رسم وفنون تشكيلية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى، وذلك فى ضوء سياسة وزارة الثقافة، بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم والتي تهدف إلى نشر الثقافة وتنمية المهارات الإبداعية.

وفى هذا الصدد أعد بقصر ثقافة الأقصر وضمن فعاليات النشاط الصيفي، التدريب على مسرحية "ضد الإرهاب"، تدريب المخرج المسرحي محمود نجار أحمد، وأعد كورس الرسم للأطفال تنفيذ الفنانة صفاء حسن قرشي والفنانة نفيسة عبد الرحيم محمود أخصائي الفنون التشكيلية بالقصر، بجانب ذلك نفذت ورشة عمل مسكات بالفوم تنفيذ نرمين سمير، ونفذت ورشة فنية بعنوان "كيفية استخدام الواير" تنفيذ الشيماء محمد مرجان، وورشة رسم حر للأطفال نفذتها صفاء حسن قرشي، وورشة رسم على الوجه تنفيذ نرمين سمير وصفاء حسن أخصائي الفنون التشكيلية بالقصر، بالإضافة إلى ذلك أعدت مسابقة ثقافية للأطفال"حزر فزر" أسئلة في المعلومات العامة أدارته صفاء الطاهر.

فيما قدم قصر ثقافة حاجر العديسات ندوة دينية وأوضح الشيخ نوبي فراج تبع إدارة الوعظ في لقاء مع البراعم المجتمع كله وما يسمى الجيل الصاعد ليبد ينبت نبات حسنه، بجانب ذلك عقد نادي التكنولوجيا بالقصر محاضرة "الوورد" اليوم الثاني وتحدثت المدربة كريمة جمعة عن التعداد النقطي built، الترقيم numbering، إضافة صفحة فارغة blank page، إضافة جدول Table وتنسيقه إضافة وحذف الصفوف والأعمدة والجدول، إضافة صورة picture وتنسيقها، إضافة أشكال shapes وتنسيقها، خلفيات الصفحة page background، إضافة علامة مائية وعمل إطار للصفحة وتلوين الصفحة.



قصر ثقافة الأقصر يواصل فعاليات النشاط الصيفي



قصر ثقافة الأقصر يواصل فعاليات النشاط الصيفي



قصر ثقافة الأقصر يواصل فعاليات النشاط الصيفي



قصر ثقافة الأقصر يواصل فعاليات النشاط الصيفي