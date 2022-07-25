فرنسا تستورد من مصر 10 سلع بالربع الأول من 2022.. تعرف عليها

كتب: مدحت عادل

حققت الصادرات المصرية إلى فرنسا قفزة كبيرة بالربع الأول من العام الجارى 2022، حيث بلغت قيمتها نحو 557 مليون دولار، بينما كانت 183.9 مليون دولار فى الربع المناظر له عام 2021، بزيادة بلغت 373.1 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 202.9%.

وسجلت قيمة الواردات المصرية من فرنسا نحو 434.9 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجارى، مقابل 433.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 0.4%، كما ارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر وفرنسا لتصل إلى 991.9 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجارى مقابل 617.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 60.7%.

وتشير بيانات الإحصاء إلى أعلى عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى فرنسا بالربع الأول من عام 2022، وفقا لما يلي:

1. وقود معدنى وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 325 مليون دولار.

2. أسمدة بقيمة 60.7 مليون دولار.

3. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 53.4 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 16.3 مليون دولار.

5. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 11.6 مليون دولار.

6. ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 6.8 مليون دولار.

7. مواد نسجية بقيمة 6.2 مليون دولار.

8. مصنوعات من حجر وأسمنت بقيمة 5.1 مليون دولار.

9. خضر ونباتات بقيمة 5 ملايين دولار.

10. زيوت عطرية بقيمة 4.5 مليون دولار.