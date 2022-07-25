طقس شديد الحرارة اليوم ورطوبة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 42

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة ، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

كما سيشهد اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود نشاط رياح على سواحل البحر المتوسط على السلوم ومطروح والعلمين ، كما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 1.5: 2 متر

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاثنين، القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 27 درجة.