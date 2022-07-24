45 درجة ببعض المناطق.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس على كافة الأنحاء

كتب ـ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الخميس المقبل، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل الحرارة رطب على باقى الأنحاء.

وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى فى الظل والمحسوسة المتوقعة حتى الخميس كما يلى :

- الأحد 24 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة

شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة

- الإثنين 25 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة

- الثلاثاء 26 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة

- الأربعاء 27 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة

- الخميس 28 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة