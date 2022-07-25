اليوم السابع
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الإثنين، 25 يوليه 2022 08:57 ص
أكرم القصاص
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سلطات الباهاما تنتشل جثث 17 مهاجرا وتنقذ 25 آخرين بعد غرق زورقهم فى البحر

الإثنين، 25 يوليه 2022 08:00 ص
سلطات الباهاما تنتشل جثث 17 مهاجرا وتنقذ 25 آخرين بعد غرق زورقهم فى البحر مهاجرون - أرشيفية
وكالات

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أعلنت سلطات الباهاما العثور على جثث 17 مهاجرا هايتيا وإنقاذ 25 آخرين في البحر خلال عملية إنقاذ كانت لا تزال مستمرة بعد غرق زورق قبالة جزر الباهاما.

وقال رئيس وزراء جزر الباهاما فيليب ديفيس في بيان إن الزورق "قد يكون انقلب" بسبب "البحر المتلاطم الموج".

أضاف البيان "انتشلت فرق الإنقاذ 17 جثة من المياه" تعود لـ15 امرأة ورجل وطفل، مشيرا إلى أنه جرى إنقاذ 25 شخصا آخرين بينما تتواصل عمليات البحث.

تشير التحقيقات الأولية إلى أن زورقا سريعا غادر نيو بروفيدنس، أكثر الجزر اكتظاظا في أرخبيل جزر الباهاما، حوالى الساعة 1,00 صباحا (05,00 بتوقيت غرينتش) الأحد وعلى متنه زهاء 60 شخصا.

ورجح مسئولون أن الزورق كان متجها إلى ميامي بفلوريدا.

يُعتقد أن الزورق انقلب في المياه الهائجة على بعد سبعة أميال (11 كيلومترا) قبالة ساحل الجزيرة.

وذكر البيان ان تحقيقا مشتركا يشمل قوة الشرطة الملكية لجزر الباهاما وقوات الدفاع الملكية جارٍ "لتحديد الملابسات الكاملة المحيطة بما يُشتبه في أنها عملية تهريب للبشر أسفرت عن" وفاة المهاجرين.

وقال رئيس وزراء جزر البهاما "نعتقد أن وجهتهم النهائية كانت ميامي بفلوريدا".

 


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