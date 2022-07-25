سفير تايلاند بالقاهرة يزور معبد أبوسمبل فى جولة سياحية لمد يوم واحد.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

زار سفير تايلاند بالقاهرة "بوتابورن إيوتوكسان"، معبد أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، اليوم، الاثنين، فى جولة سياحية لمدة يوم واحد فقط رافقه خلالها وفد من أعضاء السفارة، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

واستمع سفير تايلاند والوفد المرافق له، لشرح من مسئولى معبد أبوسمبل عن تاريخ المعبد وعظمة القدماء المصريين فى التشييد والبناء ومدى ارتباطهم بتقديس المعابد والدقة فى بنائها ونقش الرموز الهيروغليفية على جدرانها، وهو ما جسده الملك رمسيس فى معبده الكبير الذى يضم قدس الأقداس، بجانب المعبد الصغير لزوجته نفارتارى بمدينة أبوسمبل.

شملت جولة السفير والوفد المرافق له داخل معبد أبوسمبل، والتى بدأت باستقبال فلكلورى نوبى لأطفال فرقة أبوسمبل، متحف المعبد والذى يضم "موكيت" للمكان وقصة مصوره لتاريخ المعبد وعملية نقله بعد تعرضه للغرق عقب بناء السد العالى، وفى ختام الجولة التقط الوفد الزائر ومسئولى الآثار الصور التذكارية بمناسبة الزيارة والتوقيع فى دفتر كبار زوار المعبد.