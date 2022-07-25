سريلانكا تفرض قيودًا على واردات الوقود طوال الأشهر الـ12 القادمة

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أعلن وزير الطاقة والكهرباء السريلانكي كانشانا ويجيسكيرا، فرض قيود على واردات الوقود خلال الأشهر الـ12 القادمة؛ بسبب النقص الحاد في الصرف الأجنبي، يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الجديدة لإيجاد مخرج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة.



وقال ويجيسكيرا -في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الاثنين- "بسبب مشكلات في الصرف الأجنبي، فرضنا قيودًا على واردات الوقود خلال الأشهر الـ12 القادمة؛ موضحًا المبررات وراء نظام "حصص الوقود" الذي سيتم تطبيقه هذا الأسبوع.



وذكر راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافوري أن نظام الحصص من بين أوائل الخطوات التي سيتخذها الرئيس السريلانكي الجديد رانيل ويكريمسينغه - الذي انتخبه البرلمان السريلانكي رئيسًا للبلاد في 21 يوليو الجاري خلفًا للرئيس السابق جوتابايا راجاباكسا - لتخفيف آثار الأزمة.



وأعادت سريلانكا فتح المدارس مرة أخرى اليوم الاثنين، بعد أن أدى النقص الحاد في الوقود والاضطراب السياسي إلى إغلاقها لقرابة شهر. وعلى الرغم من ذلك، طلبت الحكومة السريلانكية في منشور صدر أمس الأحد موظفي القطاع العام بمواصلة العمل من المنزل لشهر إضافي.

تجدر الإشارة إلى أن آلاف من المحتجين اقتحموا منذ أسبوعين مقر رئاسة الجمهورية وسط هتافات وتصفيق، بعد فرار رئيس الجمهورية جوتابايا راجاباكسا، واستولوا على كل من منزل الرئيس والأمانة الرئاسية.



وتمر سريلانكا بأكبر أزمة اقتصادية في تاريخها؛ إذ تبلغ ديونها أكثر من 50 مليار دولار أمريكي وبات الإفلاس وشيكًا، يأتي هذا بينما يندر الوقود في العديد من محطات الوقود وأصبحت الأدوية شحيحة.