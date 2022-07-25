زوج سيدة أشعلت النار بنفسها في الطالبية يكشف كواليس الحادث

كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال زوج سيدة أشعلت النار بنفسها، في منطقة الطالبية، وذكر أن خلافات زوجية بينهما في الآونة الأخيرة، تطورت يوم الحادث، وخلال تواجدهما بشقة والده، نشبت بينهما مشادة كلامية، فانصرفت زوجته وعادت عقب ذلك، وبحوزتها عبوة تحتوي على مادة مشتعلة، ثم سكبتها على جسدها وأشعلت النار.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان من الجيران، وذكروا أنهم فوجئوا باستغاثة السيدة عقب إشعالها النار بنفسها، وتمكنوا من إخماد الحريق، ونقلها إلى المستشفى لإسعافها.

دفعت خلافات أسرية، سيدة لحرق نفسها في الطالبية بمحافظة الجيزة، وتم إسعافها ونقلها إلى المستشفى مصابة بحروق متفرقة بأنحاء جسدها، وكشفت تحريات رجال المباحث أن خلافات مع زوجها دفعتها لحرق نفسها باستخدام مادة مشتعلة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد إصابة سيدة بحروق ونقلها إلى المستشفى لإسعافها. بإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن المصابة سكبت مادة مشتعلة على نفسها وأشعلت النار بجسدها، بسبب خلافات مع زوجها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.