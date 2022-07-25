ديلى ميل: الأمير هارى أنهى كتابة مذكراته المثيرة للجدل

كتبت ريهام عبد الله

كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أن الأمير هاري أكمل سيرته الذاتية التي انتظرها بفارغ الصبر، حيث قيل أن النسخة النهائية قد تم التوقيع عليها بالفعل من قبل المحامين.

يهدف الناشر Penguin Random House إلى أن يكون الكتاب في الخارج في الوقت المناسب لعيد الشكر وعطلات الكريسماس، حيث يمكن تسويقه كهدية.



الأمير هاري

وقال مصدر ناشر: النسخة النهائية أنجزت وخضعت لجميع الإجراءات القانونية، وخرجت من يد هاري. وتابع: "تم تأجيل تاريخ النشر مرة واحدة ولكنه يسير على المسار الصحيح حتى نهاية العام".

وقع الأمير هاري على صفقة الكتاب العام الماضي، على الرغم من إصداره دعوات متكررة لاحترام خصوصية عائلته.

من المتوقع على نطاق واسع أن يعرض ذكرياته عن والدته ديانا، أميرة ويلز، وانهيار زواج والديه.



ملكة بريطانيا

كيف سيتم تصوير كبار أفراد العائلة المالكة - مثل والد الأمير هاري والأمير تشارلز وشقيقه الأمير ويليام وزوجة أبيه كاميلا، هو مصدر الكثير من التكهنات بين المعلقين.

وقال دوق ساسكس، إنه كان يكتب "ليس بصفتي الأمير الذي ولدت ولكن بصفتي الرجل الذي أصبحت عليه"، كاشفاً عن رغبته في تضمين "النجاحات والانخفاضات، والأخطاء، والدروس المستفادة".

يُقال إن الملكة كانت العضو الوحيد في العائلة المالكة الذي أبلغه دوق ساسكس بالمذكرات القادمة.