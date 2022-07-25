اليوم السابع
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أعلى من نسبة 11% الذى يتوقعها بنك إنجلترا ..

ديلى ميل: اقتصاديون يتوقعون زيادة التضخم فى بريطانيا إلى 15% الشتاء المقبل

الإثنين، 25 يوليه 2022 12:01 م
ديلى ميل: اقتصاديون يتوقعون زيادة التضخم فى بريطانيا إلى 15% الشتاء المقبل التضخم فى بريطانيا
كتبت رباب فتحى

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نقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن اقتصاديين تحذيرهم من أن التضخم فى المملكة المتحدة، ربما يرتفع إلى 15 في المائة هذا الشتاء. 
 
وأوضحت الصحيفة أن هذا التوقع يأتي ذلك بعد أن ألمح بنك إنجلترا أنه يفكر في زيادات حادة في أسعار الفائدة لتهدئة التضخم ، الذي وصل إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا عند 9.4 في المائة الشهر الماضي.
 
وقالت الصحيفة أنه إذا كانت التوقعات من قبل شركة الاستشارات العملاقة EY دقيقة ، فإنها ستدفع معدل ارتفاع الأسعار أقرب إلى المستويات التي شوهدت في "شتاء السخط" في السبعينيات ، عندما تسبب ارتفاع التكاليف والخلافات في الأجور في موجات من الإضرابات.
 
وتستند التوقعات إلى قيام روسيا بوقف الغاز عن أوروبا ردا على العقوبات والارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية مع استمرار تعطل صادرات الحبوب الأوكرانية. وقال ماتس بيرسون من شركة EY  لصحيفة "صنداي تايمز" إن الشركات تعمل الآن على وضع نماذج للتضخم ليبلغ ذروته عند 15 في المائة في الشتاء إذا أوقفت روسيا إمدادات الغاز.
 
وتضمنت التوقعات أيضًا تنبؤات بارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية مع استمرار تعطل صادرات الحبوب من أوكرانيا في أعقاب الهجمات الصاروخية الروسية على ميناء أوديسا في البحر الأسود.
 
وأضاف بيرسون أن الشركات بحاجة إلى التفكير في أن تصبح مبدعة في صفقات الأجور للموظفين ، مثل تقديم المزيد من الامتيازات أو زيادات في الرواتب مرتبطة بالأرباح ، للاحتفاظ بالعاملين دون زيادة الأجور.
 
 
وأوضحت "ديلى ميل" إن توقعات EY أعلى من التقديرات الحالية من بنك إنجلترا ، الذي يتوقع أن يصل التضخم إلى 11 في المائة قبل نهاية العام.
 
 
 

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