دراسة: كورونا يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن فيروس كورونا يمكن أن يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب ومرض السكري ، على الرغم من أن هذه الأمراض عادة ما تختفى مرة أخرى بعد بضعة أشهر، بحسب موقع "health".

ووجدت الدراسة، التي شملت ما يقرب من 430 ألف مريض بريطاني بفيروس كورونا ، أن مخاطر الإصابة بجلطة دموية أو عدم انتظام ضربات القلب ارتفعت بشكل كبير لمدة شهر بعد الإصابة بعد ذلك ، انخفضت مخاطر القلب بشكل حاد ، لكنها ظلت مرتفعة إلى حد ما لمدة شهرين آخرين.

ورصد الباحثون نمطاً مختلف قليلاً مع مرض السكري، حيث ارتفعت التشخيصات الجديدة في الشهر التالي لتشخيص فيروس كورونا ثم انخفضت تدريجياً خلال الشهرين التاليين قبل العودة إلى وضعها الطبيعي.

وقال الخبراء إن النتائج تؤكد ما هو معروف عن العواقب المحتملة لفيروس كورونا- وتعطي فكرة عن الإطار الزمني لتلك المخاطر.

قال الدكتور بروس واي لي، من كلية الدراسات العليا للصحة العامة وسياسة الصحة في مدينة نيويورك: "يميل الناس إلى التركيز على مخاطر الوفاة من فيروس كورونا، وبدرجة أقل دخول المستشفى".

وأضاف لي ، الذي لم يشارك في البحث: "لكن علينا أن نتذكر أن هناك نتائج خطيرة أخرى أيضًا".

وقال إن الناس يجب أن يأخذوا في الاعتبار هذه المخاطر عند اتخاذ القرارات بشأن ارتداء الكمامة والتطعيمات والجرعات المعززة.

الدراسة، التي نُشرت في مجلة PLOS Medicine ، فحصت السجلات الطبية الإلكترونية لمرضى الرعاية الأولية في المملكة المتحدة تم تشخيص أكثر من 428000 مصاب بكورونا في 2020 أو 2021 وليس لديهم تاريخ من مرض السكري أو أمراض القلب.

وتمت مقارنة كل من هؤلاء المرضى مع مريض آخر من نفس الجنس والعمر ، ولكن لم يتم تشخيص إصابته بكورونا.

بشكل عام ، وجد الباحثون أن مرضى كورونا كانوا أكثر عرضة من 5 إلى 11 مرة من مجموعة المقارنة للإصابة بجلطة دموية في الأوردة أو الرئتين لمدة شهر واحد بعد تشخيصهم بالعدوى.

في غضون ذلك ، كان خطر الإصابة باضطراب النظم الأذيني أعلى بأكثر من ستة أضعاف يشير ذلك إلى عدم انتظام ضربات القلب التي تؤثر على الحجرتين العلويتين للقلب ، والتي يمكن أن تسبب أعراضًا مثل خفقان القلب والتعب والدوخة.

بعد الشهر الأول ، انخفضت جميع مخاطر القلب بشكل حاد ، لكنها ظلت مرتفعة إلى حد ما خلال الشهرين التاليين.

كان مرضى كورونا أيضًا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري حديثًا ، مع وجود نسبة أعلى بنسبة 81 ٪ في أول شهر بعد الإصابة انخفض هذا الخطر الزائد خلال الشهرين المقبلين قبل العودة إلى طبيعته.

في الشهر الأول ، تم تشخيص إصابة حوالي 24 من كل 100000 بمرض السكري كل أسبوع ، على سبيل المثال. لكن هذا بالمقارنة مع تسعة فقط من بين كل 100،000 مريض رعاية أولية لا يعانون من كورونا.

ويعتقد الباحثون أن الفيروس يتسبب في أحداث يمكن أن تؤثر على أجهزة متعددة في الجسم ، بما في ذلك استجابة مناعية غير منتظمة وخلل في الخلايا.

في حالة مرض السكري ، قد يصيب الفيروس خلايا البنكرياس التي تنتج هرمون الأنسولين. (ينشأ داء السكري من النوع 2 ، وهو الشكل الأكثر شيوعًا ، عندما يكون الجسم غير قادر على استخدام الأنسولين بشكل صحيح).