خليه دايما في أكلك.. اعرف فوائد الحبهان على صحتك

كتبت نهير عبد النبى

الهيل أوالحبهان هو نوع من التوابل التي لها نكهة قوية وحلوة بعض الشيء يقارن بها بعض الناس بالنعناع نشأت في الهند ولكنها متوفرة في جميع أنحاء العالم اليوم وتستخدم في كل من الوصفات الحلوة والمالحة.

وحسب ما ذكره موقع healthline يحتوى الحبهان على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض ومن فوائد الحبهان:

1: مضادات الأكسدة ومدر للبول قد تخفض ضغط الدم



قد يكون الهيل مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم حيث يساعد الهيل في خفض ضغط الدم ، على الأرجح بسبب خصائصه المضادة للأكسدة ومدر للبول.

2: يحتوي على مركبات مقاومة للسرطان



قد تحارب بعض المركبات الموجودة في الهيل السرطان وتوقف نمو الأورام في الفئران وأنابيب الاختبار هناك حاجة إلى البحث البشري للتحقق مما إذا كانت هذه النتائج تنطبق على البشر أيضًا.

3: يحمي من الأمراض المزمنة بفضل التأثيرات المضادة للالتهابات



تساعد المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في الهيل على حماية الخلايا من التلف وإبطاء ومنع الالتهاب في الجسم.

4: يساعد في مشاكل الجهاز الهضمي



يستخدم الهيل منذ آلاف السنين للمساعدة في الهضم غالبًا ما يتم مزجه مع توابل طبية أخرى لتخفيف الانزعاج والغثيان والقيء

5: يعالج رائحة الفم الكريهة ويمنع التسوس



يعتبر استخدام الحبهان لعلاج رائحة الفم الكريهة من العلاجات القديمة وذلك لأن الهيل قد يكون قادرًا على قتل بكتيريا الفم الشائعة ومنع تسوس الأسنان.

6: قد يكون لها تأثيرات مضادة للجراثيم وتعالج الالتهابات



للهيل أيضًا تأثيرات مضادة للبكتيريا خارج الفم وقد يعالج الالتهابات ، فقد تكون الزيوت الأساسية ومستخلصات الهيل فعالة ضد مجموعة متنوعة من السلالات البكتيرية التي تساهم في الالتهابات الفطرية والتسمم الغذائي ومشاكل المعدة ومع ذلك ، فقد أجريت الأبحاث فقط في أنابيب الاختبار وليس على البشر.

7: قد يحسن التنفس واستخدام الأكسجين



قد تساعد المركبات الموجودة في الحبهان على زيادة تدفق الهواء إلى رئتيك وتحسين التنفس وقد يحسن الهيل التنفس عن طريق تحفيز امتصاص الأكسجين بشكل أفضل وإرخاء ممر الهواء إلى الرئتين لدى البشر والحيوانات.