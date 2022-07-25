حياة كريمة فى الشرقية.. تنفيذ 826 مشروعا خدميا بمراكز وقرى المبادرة (صور)

الشرقية- إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، تهدف إلى تحسين جوده حياة المواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهم، وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية لهم.

أشار محافظ الشرقية إلى أنه جاري تنفيذ 860 مشروع ضمن البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري بعدد 41 قرية و740 تابع بمركز الحسينية وذلك لرفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وكباري وغاز طبيعي وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وخدمية وصحية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

أوضح المحافظ أن معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الجارية كالاتي:

- الإنتهاء من تنفيذ 119 مشروع بقطاع الصرف الصحي من إجمالي 180 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 86 %

- الإنتهاء من تنفيذ 99 مشروع بقطاع مياه الشرب من إجمالي 102 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 99.5 %

- الإنتهاء من تنفيذ تأهيل وتبطين 12 ترعة بقطاع الري من إجمالي 23 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 60 %

- الإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء 13 كوبري بقطاع الطرق والكباري من إجمالي 15 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 98 %

- الإنتهاء من تنفيذ 87 مشروع بقطاع الأبنية التعليمية من إجمالي 107 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 94 %

- الإنتهاء من تنفيذ 31 مشروع من إجمالي 37 مشروع بقطاع الشباب والرياضة بنسبة تنفيذ بلغت 99 %

- الإنتهاء من تنفيذ 32 مشروع بقطاع الصحة من إجمالي 61 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 83 %

- الإنتهاء من تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الإسعاف بنسبة تنفيذ 100 %

- الإنتهاء من تنفيذ 10 مجمعات حكومية بنسبة تنفيذ بلغت 100 %

- الإنتهاء من تنفيذ 10 مجمعات زراعية بنسبة تنفيذ بلغت 100 %

- الإنتهاء من تنفيذ 4 وحدات اطفاء بنسبة تنفيذ بلغت 30 %

- الإنتهاء من تنفيذ 4 وحدات تضامن اجتماعي من إجمالي 10 مشروعات بنسبة تنفيذ بلغت 75 %

- الإنتهاء من تنفيذ 6 مشروعات بقطاع الغاز الطبيعي من إجمالي 41 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 26 %

- الإنتهاء من تنفيذ 4 مشروعات بقطاع الاتصالات من إجمالي 41 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 15 %

-الإنتهاء من تنفيذ 4 وحدات اطفاء بنسبة تنفيذ بلغت 30 %

- الإنتهاء من تنفيذ 4 وحدات تضامن اجتماعي من إجمالي 10 مشروعات بنسبة تنفيذ بلغت 75 %

- الإنتهاء من تنفيذ 6 مشروعات بقطاع الغاز الطبيعي من إجمالي 41 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 26 %

- الإنتهاء من تنفيذ 4 مشروعات بقطاع الاتصالات من إجمالي 41 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 15 %

- الإنتهاء من تنفيذ 6 مشروعات بقطاع البريد من إجمالي 17 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 35 %

- جاري تنفيذ أعمال إنشاء سوق حضاري بنسبة تنفيذ بلغت 30 %

- جاري تنفيذ أعمال انشاء موقف عمومي بنسبة تنفيذ بلغت 90 %

- جاري تنفيذ 7 مجمعات سكنية بنسبة تنفيذ بلغت 62 %

- جاري تنفيذ 51 مشروع بقطاع الطرق الداخلية والمحلية بنسبة تنفيذ بلغت 13 %

- جاري تنفيذ 10 مشروعات بقطاع الكهرباء والإنارة من إجمالي 82 مشروع بنسبة تنفيذ 6 %

أضاف محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 451 مشروع وجاري تنفيذ 198 من إجمالي 860 مشروع وبنسبة تنفيذ إجمالية 66 % لافتا إلى أنه تم إضافة عدد من المشروعات الجديدة كالأتي

- مشروع تنفيذ أعمال الصيانة لعدد 59 مدرسة بقطاع الأبنية التعليمية.

- مشروع توصيل مياه الشرب والصرف الصحي لعدد 81 مشروع خدمي.

- مشروع إنشاء محطة سكه حديد و 4 نقاط شرطة وذلك لتحسين جوده حياة المواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمه لهم في جميع القطاعات.