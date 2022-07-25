وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، الاثنين، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و384 ألفا و455 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 90.4 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.9 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 33.5 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و26 ألف حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ676 ألفا و964 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 526 ألفا و74 وفاة.