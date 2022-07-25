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جنايات القاهرة تقبل تظلم ابني رجل الأعمال مجدي يعقوب على أمر منعهما من السفر

الإثنين، 25 يوليه 2022 04:38 م
جنايات القاهرة تقبل تظلم ابني رجل الأعمال مجدي يعقوب على أمر منعهما من السفر رجل الأعمال مجدى يعقوب، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الإثنين، بقبول تظلم نجلى رجل الأعمال مجدى يعقوب، على أمر منعهما من السفر.
 
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت سابقا بمعاقبة رجل الأعمال مجدى يعقوب بالسجن المؤبد، بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه.
وتعود أحداث القضية إلى عام 2006، عندما تمكنت أجهزة الأمن من القبض على رجل الأعمال مجدى يعقوب وآخرين، وإحالتهم للنيابة التى قررت إحالتهم لمحكمة الجنايات.
 وجاء فى أمر الاحالة، أن المتهمين استولوا على مليار جنيه منهم رجل الأعمال مجدى يعقوب نصيف،  مالك مجموعة مؤسسة الثلاثية للتصنيع والتجارة والمتهم الثانى "متوفى" رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة سابقا اضرا عمدا بأموال جهة عمله أنفة البيان بلغت قيمته مليار وثلاثمائة جنيه بأن قام المتهمين، بصرف المبالغ أنفة البيان إلى المتهم الثالث رجل الأعمال مجدى يعقوب بالتجاوز عن قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة له وبالمخالفة لتعليمات بنك القاهرة.
 
وعلى الرغم من عدم قيام المذكور بسداد التجاوزات القائمة فى حسابات شركته،  مما أدى إلى عدم التزام العميل بسداد الأقساط الشهرية المستحقة فى حساباته ووجود عجز فى الضمانات المقدمة منه ، والموجودة تحت يد البنك مما ترتب عليه ضياع المبلغ أنف البيان والذى يمثل قيمة المديونية المستحقة على شركته.
 
 

مجدى يعقوب

تظلم مجدى يعقوب

نجلى مجدى يعقوب

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