اليوم السابع
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الإثنين، 25 يوليه 2022 05:15 م
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تنفيذ 80% من محطة مياه الأحايوة شرق بسوهاج ضمن مشروعات"حياة كريمة".. صور

الإثنين، 25 يوليه 2022 04:17 م
تنفيذ 80% من محطة مياه الأحايوة شرق بسوهاج ضمن مشروعات"حياة كريمة".. صور محطة مياه الأحايوة شرق بسوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، من تنفيذ 80% من محطة مياه الأحايوة شرق المدمجة بمركز أخميم والتى تأتى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
 
وأضاف أن الطاقة التصميمية للمحطة الجارى تنفيذها تبلغ 90 لترا لكل ثانية بتكلفة تبلغ 57.7 مليون جنيه.
 
وأشار رمضان خليل رئيس قطاع المشروعات، إلى أن المحطة تخدم 44 ألف نسمة بقريتى الأحايوة شرق والكولة بأخميم والمشروع يضم مأخذ ومبنى المرشحات وخزان أرضى وعنبر الطلمبات المرشحة وعنبر الشبة والكلور ومعمل المحطة ومن المقرر الانتهاء من المشروع فى أغسطس من العام الجارى.
 
محطة مياه الاحايوة شرق بسوهاج (1)
محطة مياه الاحايوة شرق بسوهاج (1)

محطة مياه الاحايوة شرق بسوهاج (2)
محطة مياه الاحايوة شرق بسوهاج (2)

محطة مياه الاحايوة شرق بسوهاج (3)
محطة مياه الاحايوة شرق بسوهاج (3)

محطة مياه الاحايوة شرق بسوهاج (4)
محطة مياه الاحايوة شرق بسوهاج (4)

محطة مياه الاحايوة شرق بسوهاج (5)
محطة مياه الاحايوة شرق بسوهاج (5)

محطة مياه الاحايوة شرق بسوهاج (6)
محطة مياه الاحايوة شرق بسوهاج (6)

محطة مياه الاحايوة شرق بسوهاج (7)
محطة مياه الاحايوة شرق بسوهاج (7)

محطة مياه الاحايوة شرق بسوهاج (8)
محطة مياه الاحايوة شرق بسوهاج (8)

محطة مياه الاحايوة شرق بسوهاج (9)
محطة مياه الاحايوة شرق بسوهاج (9)

 


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