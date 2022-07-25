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تنسيق الجامعات 2022..خطوة بخطوة كيفية تسجيل رغبات حجز اختبار القدرات

الإثنين، 25 يوليه 2022 01:38 م
تنسيق الجامعات 2022..خطوة بخطوة كيفية تسجيل رغبات حجز اختبار القدرات موقع التنسيق الإلكترونى
كتب ــ محمد صبحى

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حدد مكتب تنسيق القبول بالجامعات بوزارة التعليم العالى الخطوات التى يجب على طلاب الثانوية العامة اتباعها لتسجيل وحجز اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت  www.tansik.egypt.gov.eg.
 
1 - يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات علي هذا الموقع.
 
2 - يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص به.
 
3 - تظهر الطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الادارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علمية– هندسية– أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.
 
4-  تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.
 
 5- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.
 
6 - عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

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