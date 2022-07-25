"تموين الأقصر" تحرر محاضر للمخابز المخالفة فى إسنا وأرمنت والمدامود

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملات تموينية بناء على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، بتشديد الرقابة على الأسواق والأسعار وبيع السلع بالسعر الرسمى ومراقبة السلع المدعمة من الدولة والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وأشار الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه فى إدارة تموين إسنا تم المرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات العامة بدائرة الإدارة، مما أسفر عن تحرير عدد 8 مخالفات تموينية بيانها كالآتي:- (ضبط عدد 3 شيكارة دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية داخل أحد مطاحن الغلال - عدد 2 محضر عدم إعلان عن الأسعار - محضر شهادة صحية - عدد 2 مخبز مواصفات – مخبز تصرف فى عدد 6 شيكارة دقيق بلدى – مخبز مخالفة ميزان).

وفى إدارة تموين أرمنت، قامت إدارة تموين أرمنت بحملات فى مناطق أرمنت الحيط والوابورات بحملة تموينية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، بتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية، والتى أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات ففى المخابز تم ضبط عدد 2 خبز غير مطابق للمواصفات، وضبط مخبز أنتج خبز ناقص الوزن، وفى الأسواق تم ضبط عدد 35 قاروصة سجائر بدون فواتير، وضبط سجاير بوكس أزيد من السعر الرسمي، وضبط عدد 3 عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط عدد 2 عدم وجود شهادة صحية.

وفي إدارة التجارة الداخلية وبناءاً على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، تم تنظيم حملة لمراقبة الأسواق والأسعار والمخابز البلدية والتأكد من مواصفات ووزن الخبز المدعم، وذلك بناحية المدامود حيث تم ترصيد 45 شيكارة وتحرر للمخالفين 2 محضر خبز غير مطابق للمواصفات، و2 محضر خبز ناقص الوزن، ومحضر عدم وجود ميزان.



تموين الأقصر تضبط مخالفات وتحرر محاضر للمخابز المخالفة فى إسنا وأرمنت



تموين الأقصر تضبط مخالفات وتحرر محاضر للمخابز المخالفة فى إسنا وأرمنت



تموين الأقصر تضبط مخالفات وتحرر محاضر للمخابز المخالفة فى إسنا وأرمنت



تموين الأقصر تضبط مخالفات وتحرر محاضر للمخابز المخالفة فى إسنا وأرمنت