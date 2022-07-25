اليوم السابع
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تعرف على مشروعات التكرير والتصنيع على مدار 8 سنوات

الإثنين، 25 يوليه 2022 04:00 ص
تعرف على مشروعات التكرير والتصنيع على مدار 8 سنوات طارق الملا وزير البترول
كتبت - مروة الغول

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 على مدار السنوات الثمانى الماضية شهدت صناعة التكرير طفرة هائلة، حيث تم تشغيل 8 مشروعات جديدة فى مجال التكرير والتصنيع بتكلفة استثمارية إجمالية 87 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 6ر6 مليون طن سنوياً مما أدى إلى خفض كميات الاستيراد بنسبة 30% ومن أهم تلم المشروعات..

 

مشروع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بشركة أنربك

 1- بدأ تشغيله فى سبتمبر 2018 

2-بهدف إنتاج 700 ألف طن سنوياً من البنزين عالى الأوكتان،و10آلاف طن بوتاجاز.

3- تبلغ تكلفته الاستثمارية حوالى 219 مليون دولار.

 

مصفاة الشركة المصرية للتكرير بمسطرد 

1- بدأ التشغيل التجارى لها فى فبراير2020.

2-يهدف إلى تحويل المازوت ذو القيمة الاقتصادية المنخفضة بطاقة 7ر4 مليون طن سنوياً إلى منتجات بترولية عالية الجودة 

3-تبلغ تكلفته الاستثمارية 3ر4 مليار دولار.

 

مشروع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بشركة أسيوط لتكرير البترول 

1- بدأ التشغيل التجريبى له فى ديسمبر2020.

2- بهدف إنتاج 800 ألف طن سنوياً من البنزين عالى الأوكتان،و10آلاف طن بوتاجاز.

3- تبلغ تكلفته الاستثمارية حوالى 450 مليون دولار.

 

مصنع إنتاج الأسفلت 60/70 بشركة السويس لتصنيع البترول

1- بهدف إنشاء وحدة تقطير تفريغى لإنتاج حوالى 396 ألف طن سنويا أسفلت 60/70 لتغطية احتياجات السوق المحلى

2- باستثمارات حوالى 61 مليون دولار.

 

 ويجرى حالياً تنفيذ عدد من المشروعات من أهمها:

توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية 

1-بهدف زيادة طاقتها التكريرية بنسبة60%.

2-تبلغ استثماراته حوالى 4ر2 مليار دولار.

3- هذا وقد تم بدء التشغيل المبكر للمرحلة الثانية من المشروع فى مايو 2022.

 

مجمع إنتاج السولار بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (انوبك) بأسيوط

1- بطاقة تغذية 5ر2مليون طن سنويا من المازوت لتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة، وباستثمارات 2.9 مليار دولار.

 

توسعات شركة السويس لتصنيع البترول 

1-بطاقة 75ر1 مليون طن سنوياً من المازوت لتعظيم كميات المنتجات عالية القيمة الاقتصادية 

2-استثمارات تقديرية حوالى 77ر1 مليار دولار.

 

مشروع تقطير المتكثفات بشركة النصر للبترول 

1-بطاقة 2ر1 مليون طن من المتكثفات.

2-وذلك لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة وبتكلفة استثمارية حوالى 2214 مليون جنيه.

 

مجمع التقطير الجوى بشركة أسيوط لتكرير البترول

1- بطاقة 5 ملايين طن من الزيت الخام وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية، 

2-بتكلفة استثمارية حوالى 2ر9 مليار جنيه.

 

مجمع التقطير الجوى بشركة الاسكندرية للبترول

1- بطاقة 5 ملايين طن من الزيت الخام.

2- بالإضافة إلى إنشاء وحدة لاسترجاع الغازات. 

3-وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية عالية القيمة الاقتصادية (سولار، بنزين، بوتاجاز،...)

3- بتكلفة حوالى 2ر6 مليون جنيه.

 


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