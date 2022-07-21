إنشاء مصنع لتكرير الملح وتحسين خدمات الاتصالات بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

قال اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تمت الموافقة من مجلس الوزراء على تخصيص أرض بناحية الروضة ببئر العبد لإقامة مصنع لتكرير الملح للاستفادة بالقيمة المضافة للملح فى ظل وجود عدد من الملاحات بالمنطقة، ومستقبلا لن يتم تصدير الملح خام إلا بعد الاستفادة منه، إضافة إلى توفير هذه المشروعات لفرص العمل.

وأضاف محافظ شمال سيناء فى تصريحات صحفية، أن مناطق شمال سيناء ستشهد تحسنا كبيرا وطفرة فى مجال الاتصالات بدءا من الأسبوع المقبل لتصبح الشبكات الهوائية 4G ..

وتابع المحافظ: "كان لدينا 119 منطقة محرومة من الاتصالات الأرضية ونسعى للقضاء على هذه المشكلة بكل قوة خلال المرحلة القادمة وضحينا بإعادة الشىء لأصله فى بعض المناطق من أجل توصيل هذه الخدمة".

وأشار محافظ شمال سيناء، إلى أنه خلال الأيام القادمة ستصل للمحافظة 10 ماكينات صرف آلى Atm لمكاتب البريد ونشجع البنوك على التوسع فى هذا المجال.

وأضاف أنه تم الانتهاء من شبكات الانحدار للصرف الصحى بمدينة بئر العبد وهناك 5 محطات رفع ومحطة معالجة يتم انشائها للبدء فى توصيلات المنازل تمهيدا لدخول الغاز الطبيعي للمدينة ومع بداية العام القادم سيكون هناك طفرة كبيرة فى مشروع الصرف الصحى والشوارع بالمدينة.

وتابع أنه تمت الموافقة على صرف مبلغ 8 ملايين جنيه لمحافظة شمال سيناء لعمل آبار بقرى الشيخ زويد ورفح وعقدنا لقاءات بخصوص هذا المجال وتم اختيار 18 منطقة لتنفيذ هذا المشروع موجود بها كهرباء وخلال الأسبوع القادم سيتم البدء بالعمل فيه.

وأشار إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي صدقت على صرف مبلغ 500 جنيه إضافية تصرف لمرة واحدة للأسر العائدة المستفيدة من تكافل وكرامة، ومبلغ 1000 جنيه هذا الشهر للأسر الأشد احتياجا بالمنطقة يليها صرف مبلغ 500 جنيه شهريا لهذه الأسر لمدة عام.

وأوضح أن قرى نجع شبانة والمهدية وصلت لهم معظم الخدمات وهناك أطقم حصر كاملة من مديرية التضامن الاجتماعي للوقوف على احتياجات المناطق العائدة، لافتا إلى أنه اعتبارا من يوم الجمعة والسبت والأحد القادمين سيتم صرف معونات غذائية وشنطة ملابس جديدة للأسر العائدة والهلال الأحمر المصرى سينفذ للقرى العائدة قافلة طبية تضم 16 طبيبا، مشيرا فى تصريحاته، إلى أن مشكلة الكهرباء فى القرى العائدة تعود إلى عدم وجود مقاولين متخصصين فى هذا المجال وعددهم محدود لأنها من الأعمال الحرفية لكن التجهيزات الخاصة بالكهرباء موجودة ومتوفرة.

وقال إنه عقد لقاء مع رئيس هيئة الأبنية التعليمية ومطالب المحافظة جميعها تمت الاستجابة لها وتم الاعداد لإنشاء مدرسة للمتفوقين بالمحافظة واسنادها اضافة الى اعادة إنشاء مدارس رفح والشيخ زويد المهدمة.

وأضاف أنه سيتم مخاطبة رئيس هيئة تعاونيات الإسكان لبحث موضوع المتأخرات والفوائد على شقق المساعيد والدولة والهيئة ساهمت فى تسكين سكان العمارات التى تم بناؤها.

وقال إن الاعتمادات المالية الخاصة بتعينات اسر الشهداء والمصابين موجودة والتأخير بسبب تدقيق الأسماء، وصدر قرار بضم أسماء جديدة لأسر الشهداء والمصابين من رئيس الوزراء.