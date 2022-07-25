تعرف على شروط المرشح لكرسى البطريركية فى الكنيسة الأرثوذكسية

كتب: محمد الأحمدى

يعتبر بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس أسقف الإسكندرية والقاهرة، وبوصفه أسقف المدينة العظمى الإسكندرية، هو رئيس لأساقفة الكرازة المرقسية حسب قوانين مجمع نيقية المسكونى المقدس، وتتم سيامته بمعرفة قائم مقام البابا البطريرك ومطارنة وأساقفة الكنيسة، بعد أن تختاره العناية الإلهية في قرعة هيكلية علنية، تتم في مصر وتجرى بين ثلاثة ينتخبهم الإكليروس وممثلو شعب الكرازة ويصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتماد اختياره، ويتم ذلك وفقا لأحكام المواد التابعة للائحة للمجمع المقدس.

ونصت لائحة المجمع المقدس أنه يشترط فيمن يترشح للبطريركية يأتي أهمها الآتى:

1- أن يكون مصريا قبطيا أرثوذكسيا من ابوين قبطيين أرثوذكسيين وأن يكون كامل الاهلية المدنية

2- أن يكون من طغمة الرهبنة المتبتلين الذين لم يسبق لهم الزواج سواء أكان راهبا أو أسقفا عاما وأن تتوافر فيه جميع الشروط المقررة فى القوانين والقواعد والتقاليد الكنسية .

''وفي جميع الاحوال لا يجوز ترشح مطارنة أو أساقفة الكراسى والإيبارشيات الا في حالات الضرورة القصوى ووفقا للقوانين الكنسية

3- أن يكون قد بلغ من العمر خمسة واربعون سنة ميلادية على الأقل والا يكون سنة قد تجاوز خمسة وستون سنة وقت خلو الكرسي البطريركي وأن يكون قد قضى فى الرهبنة عند التاريخ المذكور مده لا تقل عن خمسة عشر عاماً ميلادية.

4- أن تكون له ولعائلته شهادة حسنة داخل وخارج الكنيسة.

5- ألا يكون مسانداً لتيارات غريبة عن هوية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية سواء تيارات عقيدية منحرفة أو تيارات فكرية لا تحظى بالإجماع الكنسى عليها .

6- الا يكون قد سبق له الترشح للكرسي البابوي.

ثانياً : المؤهلات المطلوبة فى المرشح للكرسى البطريركى

1- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله.

2- أن يكون متعمقاً بعلوم الكنيسة الأرثوذكسية وقوانينها

3- أن يكون معلماً أرثوذكسياً بإخلاص.

4- يكون على دراية بوسائل التكنولوجيا والتواصل الحديثة

5- أن يجيد اللغة العربية وويجيد على الاقل الصلاة باللغة القبطية وعلي دراية باحدي االلغات الاجنبية

ويفضل أن يكون له خبرة رعوية مشهود لها بالنجاح يفضل الا تقل عن عشر سنوات قبل او بعد الرهبنة. ويعتبر المجمع المقدس هو الجهة الوحيدة الموط بها التعديل أو الاستثناء من أي شرط من هذه المؤهلات.