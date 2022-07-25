تداول 4260 طن بضائع عامة متنوعة و187 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر اليوم الأثنين، تداول 4260 طن بضائع عامة متنوعة، و187 شاحنة، و56 سيارة ملاكي، وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 4 سفن.

وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 4041 طن بضائع عامة ومتنوعة، 168 شاحنة، 46 سيارة، كما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 219 طن بضائع عامة ومتنوعة، 19 شاحنة ، 10 ملاكي.

وغادر ميناء سفاجا السفينة أمل بإجمالي 101 شاحنة بحمولة 2401 طن بضائع عامة ومتنوعة و3 ملاكي والعبارة عمان بإجمالي 29 شاحنة بحمولة 631 طن بضائع عامة ومتنوعة و37 ملاكي .

واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء بإجمالي 10 شاحنة بحمولة 191 طن بضائع عامة و 28 طن بضائع عامة ترانزيت إلي ليبيا و10 ملاكي و 9 شاحنة فارغة، وتم مغادرة العبارة سيناء بإجمالي 38 شاحنة بحمولة 1009 طن بضائع عامة و6 ملاكي، سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1070 راكب بموانيها.