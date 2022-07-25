تداول 4260 طن بضائع عامة متنوعة و187 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر اليوم الأثنين، تداول 4260 طن بضائع عامة متنوعة، و187 شاحنة، و56 سيارة ملاكي، وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 4 سفن.
وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 4041 طن بضائع عامة ومتنوعة، 168 شاحنة، 46 سيارة، كما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 219 طن بضائع عامة ومتنوعة، 19 شاحنة ، 10 ملاكي.
وغادر ميناء سفاجا السفينة أمل بإجمالي 101 شاحنة بحمولة 2401 طن بضائع عامة ومتنوعة و3 ملاكي والعبارة عمان بإجمالي 29 شاحنة بحمولة 631 طن بضائع عامة ومتنوعة و37 ملاكي .
واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء بإجمالي 10 شاحنة بحمولة 191 طن بضائع عامة و 28 طن بضائع عامة ترانزيت إلي ليبيا و10 ملاكي و 9 شاحنة فارغة، وتم مغادرة العبارة سيناء بإجمالي 38 شاحنة بحمولة 1009 طن بضائع عامة و6 ملاكي، سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1070 راكب بموانيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة