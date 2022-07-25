اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 يوليه 2022 03:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تحصين 144 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالبحيرة

الإثنين، 25 يوليه 2022 02:30 م
تحصين 144 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالبحيرة تحصين ماشية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف الجهود  للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائيةوذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة.
 
مشددا على تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة في أية أمراض وبائية للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق .
 
وفى هذا السياق قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أحمد عياده بتحصين عدد 13970 رأس ماشية ليصبح إجمالي ما تم تحصينه منذ بدء الحملة حتى الآن أكثر من 144 ألف رأس ماشية وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية.
 
 

حملات علاجية

طب بيطرى

تحصين مواشى

بيطرى البحيرة

حمى قلاعية

الوادى المتصدع

محافظة البحيرة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة