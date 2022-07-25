تحصين 144 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائيةوذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة.

مشددا على تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة في أية أمراض وبائية للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق .

وفى هذا السياق قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أحمد عياده بتحصين عدد 13970 رأس ماشية ليصبح إجمالي ما تم تحصينه منذ بدء الحملة حتى الآن أكثر من 144 ألف رأس ماشية وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية.