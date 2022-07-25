تحالف اللقاحات العالمي يخصص 160 مليون دولار لإطلاق لقاح الملاريا بأفريقيا

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أطلق تحالف اللقاحات العالمي (جافي) صندوقًا بقيمة 160 مليون دولار أمريكي للسماح للبلدان الأفريقية بالحصول على التمويل المطلوب لإدخال أو مواصلة إطلاق لقاح الملاريا.

وأشار تحالف اللقاحات العالمي (جافي) -في بيان- إلى أن الملاريا هي أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الرضع في أفريقيا، وللمساعدة في التعامل مع هذا المرض المتوطن، طور العلماء مصلًا يمكن أن يوقف انتشاره.

وأوضح البيان أن برنامج التمويل سيمتد من العام الجاري حتى 2025، ويستهدف تسهيل الوصول إلى اللقاح بشكل أكبر للأطفال المعرضين لخطر الإصابة بالملاريا أو الوفاة في البلدان الأفريقية الثلاثة التي بدأت طرحها التجريبي في عام 2019 (غانا وكينيا وملاوي) قبل التوسع إلى البلدان الأخرى المؤهلة.

من جانبه، قال الدكتور ماتشيديسو مويتي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا: "إن فرصة التمويل الجديدة لجافي تقربنا خطوة أخرى من الوصول إلى ملايين الأطفال الآخرين في جميع أنحاء أفريقيا من خلال لقاح الملاريا المنقذ للحياة".

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وبعد اعتماد اللقاح رسميًا، أعرب عدد من البلدان الموبوءة بالملاريا عن اهتمامها بتبني اللقاح، ومن المتوقع أن تتقدم بطلب للحصول على دعم جافي لإدخال اللقاح في تلك البلدان.

وبالنسبة لمرحلة التطبيق الأولى، التي تنتهي في سبتمبر، سيتم النظر فقط في البلدان التي تقوم بتجربة اللقاح والتي تعتبر استمرارية برنامج اللقاح فيها أولوية، كما يمكن للدول أن تؤكد اهتمامها خلال فترة التمويل الأولى لإدراجها في هذه الجولة.

وأشار البيان إلى أنه في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لا تزال الملاريا أحد الأسباب الرئيسية للمرض والوفاة بين الأطفال، وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن الطلب على لقاح الملاريا للحد من هذه الآفة يبلغ حوالي 80 و100 مليون جرعة سنويًا.

وتابع البيان أنه على مدى السنوات القليلة المقبلة، لن يكون توفير لقاح الملاريا كافياً لتلبية احتياجات أكثر من 25 مليون طفل يولدون كل عام في المناطق التي يوصى باستخدام اللقاح فيها، وفقًا لدراسة السوق العالمية التي أجرتها منظمة الصحة العالمية.

يذكر أن عام 2020 شهد وفاة ما يقرب من نصف مليون طفل أفريقي بسبب الملاريا، أي طفل واحد كل دقيقة.