تجديد حبس فتاة و3 أشخاص بتهمة قتل مسن لسرقته بالإكراه في مدينة نصر

قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس فتاة و3 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل مسن لسرقته بالإكراه.

وكشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، لغز العثور على جثة مسن متعفتة داخل شقته فى مدينة نصر، حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة خادمة المجنى عليه و3 أشخاص آخرين قتلوا المسن لسرقته بالإكراه.

تعود أحداث الواقعة، إلى تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من شقة بعقار، فانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات وجود جثة لشخص متعفتة داخل غرفته.

تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة خادمة المجنى عليه نظرا لعملها باحتفاظه بمبالغ مالية استعانت بـ3 أشخاص واتفقوا على سرقته بالإكراه، حيث قامت بفتح الباب للمتهمين ودخلوا وقيدوا المجنى عليه وتعدوا عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وقاموا بتشغيل جهاز التكييف على جثته لعدم انبعاث رائحة كريهة ثم قاموا بسرقته وفروا هاربين، تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة التى قررت حبسهم.