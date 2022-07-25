اليابان تعلن رصد أول حالة إصابة مؤكدة بجدرى القردة

وقالت شركة "بافاريان نورديك" فى بيان - حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الاخبارية الفرنسية اليوم الاثنين، إن المفوضية الأوروبية مددت التفويض التسويقي للقاح الجدرى الذى تنتجه الشركة "إمفانيكس"، ليشمل الحماية من جدرى القردة تماشيا مع توصية من هيئة مراقبة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبى.

وأضافت الشركة أن الموافقة صالحة فى جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أيسلندا، وليختنشتاين والنرويج.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت السبت الماضي أن تفشي جدري القردة، الذي أصاب 16 ألف شخص في 72 دولة سيصبح حالة طوارئ صحية عالمية، وهو أعلى تحذير يمكن أن تصدره.