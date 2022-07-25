اليوم السابع
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الإثنين، 25 يوليه 2022 05:52 ص
أكرم القصاص
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الهند تسجل إصابات بجدري القردة.. وحالات كورونا تصل لـ43 مليونا و888 ألفا و755 حالة

الإثنين، 25 يوليه 2022 05:00 ص
الهند تسجل إصابات بجدري القردة.. وحالات كورونا تصل لـ43 مليونا و888 ألفا و755 حالة جدرى القردة
أ ش أ

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سجلت الهند إصابة جديدة بفيروس جدري القردة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4 حالات.

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية، الأحد، أنه تم رصد الإصابة الجديدة بمدينة دلهي شمالي البلاد، حيث تم تشخيص رجل (31 عاما) وليس لديه تاريخ سفر خارج البلاد بالمرض الفيروسي.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، أن تفشي فيروس جدري القرود يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا عالميًا.

وعن فيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة الهندية الأحد تسجيل 20 ألفا و279 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بداية انتشار الوباء إلى 43 مليونا و888 ألفا و755 إصابة.

ونقلت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الإنجليزية عن الوزارة قولها "إنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية أيضا تسجيل 36 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 526 ألفا و33 وفاة".

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 152 ألفا و200 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 43 مليونا و210 آلاف و522 شخصا، وذلك بعدما تعافى 18 ألفا و143 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.


الهند

جدري القردة

كورونا

كورونا في الهند

جدري القردة في الهند

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