المبعوث الأمريكي إلى ليبيا: القيادات الليبية ملتزمة بتجنب العنف

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أجرى سفير أمريكا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا "ريتشارد نورلاند" مساء الأحد مكالمتين هاتفتين بكل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا تناولتا الخطوات الممكنة التي يمكن اتخاذها لاستعادة الزخم نحو الانتخابات في ليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية "وال" عن السفير نورلاند قوله في سلسلة تغريدات على شبكة التواصل تويتر (لقد شجعتني مكالمات هذا المساء مع كلّ من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الدبيبة وفتحي باشاغا وسماع أنّ كلا القياديين يلتزمان بتجنب العنف وإيجاد طرق لتهدئة الموقف في أعقاب الوفيات المأساوية الأخيرة.

وأضاف "نورلاند" قائلا (لقد نقلت مخاوف عميقة من جانب "باشاغا" من أنّ حقوقه في التعبير السياسي تتعرض للتهديد، بما في ذلك من قبل الجماعات المسلحة، كما نقلت مخاوف "الدبيبة" بشأن الخطوات التي اعتبرها مزعزعة للنظام العام.

ولفت السفير الأمريكي إلى أن أساس الخلافات بين الأطراف هو موضوع الشرعية الذي لا يمكن حلّه إلاّ من خلال الانتخابات، موضحا أنه ناقش في كل مكالمة الخطوات الممكنة التي يمكن اتخاذها لاستعادة الزخم نحو الانتخابات في ليبيا.