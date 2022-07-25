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الكهرباء: إنشاء محطة رياح بقدرة 1100 ميجا وات والتنفيذ يستغرق 3 سنوات

الإثنين، 25 يوليه 2022 02:00 ص
الكهرباء: إنشاء محطة رياح بقدرة 1100 ميجا وات والتنفيذ يستغرق 3 سنوات وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مدة تنفيذ محطة رياح بالتعاون مع السعودية وبقدرة 1100 ميجا وات تستغرق حوالى 3 سنوات، موضحا: أنه من المتوقع أن يتم تشغيل المحطة بالكامل منتصف 2026.
 
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء و الجانب السعودي  توصلوا لاتفاق باستبدال المحطة التقليدية بأخرى محطة رياح بقدرة 1100 ميجا وات بتكلفة مليار و 500 مليون دولار بعد مفاوضات بين الجانبين استمرت أكثر من عام و نصف.
 
و قال المصدر، أن هذا المشروع يعتبر واحد من أكبر مشاريع مزارع الرياح البرية في العالم والأكبر في الشرق الأوسط ويقع في خليج السويس بمنطقة جبل الزيت، ويمثل المشروع حرص مصر على التخلص من انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة وتلبية أهدافها والذى سيحد من تأثير 2.4 مليون طنا من ثاني أكسيد الكربون انبعاثات سنويًا.
 
 
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

طاقة الرياح

السعوديه



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