اليوم السابع
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بطاقة 10 جيجاوات..

الكهرباء: اتفاق مع الإمارات على إنشاء مشروع توليد الطاقة من محطات الرياح

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 12:56 م
الكهرباء: اتفاق مع الإمارات على إنشاء مشروع توليد الطاقة من محطات الرياح خلال اللقاء
كتبت هند مختار - تصوير سليما ن العطيفى

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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً مع وفد دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والذى ضم الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة،  وخلدون المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية لإمارة أبوظبي، ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وخالد سالمين، المدير التنفيذي بشركة أدنوك. 
 
وحضر اللقاء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس الوزراء، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. 
 
وأوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم الانتهاء من تفاصيل الاتفاق على إنشاء مشروع توليد الطاقة الكهربائية من محطات الرياح بطاقة 10 جيجاوات، وسيتم التوقيع على اتفاقية المشروع عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.
 
كذلك فقد أشار وزير الصناعة الإماراتى إلى أنه فيما يخص مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، فمن المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة العليا للمبادرة هذا الشهر فى القاهرة، لمتابعة المشروعات التى تم التوافق بشأنها . 
 
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مصر والامارات

محطات توليد كهرباء

سلطان الجابر

مصطفي مدبولي

المبادرة التكاملية



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