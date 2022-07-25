الصحة: قوافل طبية قدمت خدماتها لــ50 ألف مواطن فى النصف الأول من يوليو 2022



يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 8 آلاف و570 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 11 ألفا و249 ندوة تثقيفية، لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى تحويل 473 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.



وأكد «عبدالغفار» حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.



ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 2173 مواطناً بمحافظة أسوان، و 2240 مواطنًا بأسيوط، و 951 مواطناً بمحافظة الإسكندرية، و913 مواطنًا بمحافظة الإسماعيلية، و788 مواطناً بالأقصر، و1168 مواطنًا بالبحر الأحمر، و4 آلاف و889 مواطناً بالبحيرة، و3 آلاف و792 مواطناً بالجيزة، و2676مواطناً بالدقهلية، و 516 مواطناً بالسويس، و8 آلاف و 40مواطنًا بالشرقية، و2838 مواطناً بالغربية، و954 مواطناً بالفيوم.



وأضافت «الصادق» أنه تم تقديم الخدمة أيضاً لـ4 آلاف و853 مواطنًا بالقاهرة، و811 مواطنًا بالقليوبية، و2105 مواطناً بالمنوفية، و1669مواطنًا بالمنيا، و224 مواطناً بالوادي الجديد، و 2205 مواطنين ببنى سويف، و1192 مواطناً بدمياط، و1363مواطناً بسوهاج، و829 مواطناً بقنا، و2870 موطناً بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبي على 847 مواطناً بمطروح.