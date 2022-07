الشرطة الأمريكية تصيب سيدة أطلقت الرصاص وسط مطار دالاس.. فيديو وصور

أطلقت الشرطة الأمريكية النيران على سيدة مشتبه بها، قامت بإطلاق الرصاص وسط مطار دالاس لاف فيلد بولاية تكساس، ما أدى إلى إصابتها ونقلها على الفور إلى مستشفى "باركلاند ميموريال"، دون ذكر وضعها الصحي.

وقالت شرطة دالاس إن "امرأة أخرجت مسدسا من داخل مطار دالاس لاف فيلد، وبدأت فى إطلاق النار نحو السقف، واجه الضباط المرأة وأطلقوا عليها الرصاص. ولم ترد أنباء عن إصابات أخرى".

وأوضح رئيس شرطة دالاس، إيدى جارسيا، أن "المرأة دخلت المطار، وبمجرد دخولها دخلت دورة المياه وغيرت ملابسها، وسحبت مسدسًا وبدأت فى إطلاق عدة طلقات".

ويقع مطار دالاس لاف فيلد على بعد حوالى ستة أميال شمال غرب وسط مدينة دالاس، ويخدم فى المقام الأول خطوط ساوثويست الجوية.

وتشهد الولايات المتحدة بشكل متكرر حوادث عنف وإطلاق نار وخاصة فى المدارس والحانات تسفر عن عشرات القتلى الأبرياء.

وفى كل مرة تحيى هذ الحوادث الجدل المحتدم بالولايات المتحدة الأمريكية، حول استخدام وشراء الأسلحة النارية.

Dallas Love Field - Female shooter was yelling as we walked into the baggage check in area. Shots were fired in the air. People began to take cover and run. Within minutes Dallas PD handled the situation. I don’t believe anyone, but the shooter was injured. pic.twitter.com/2gMd7vDyPs