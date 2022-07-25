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الشرطة الأمريكية تحقق فى حادث إطلاق نار بمطار دالاس بولاية تكساس

الإثنين، 25 يوليه 2022 06:59 م
الشرطة الأمريكية تحقق فى حادث إطلاق نار بمطار دالاس بولاية تكساس الشرطة الأمريكية - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت الشرطة الأمريكية، إنها تحقق فى تقرير عن إطلاق نار على مطار دالاس لاف فيلد بولاية تكساس.

وأوضحت الشرطة الأمريكية أن "شرطة دالاس تحقق وستقوم بتحديث وسائل الإعلام عندما تتوفر المعلومات".

ويقع مطار دالاس لاف فيلد على بعد حوالى ستة أميال شمال غرب وسط مدينة دالاس، ويخدم فى المقام الأول خطوط ساوثويست الجوية.

وتشهد الولايات المتحدة بشكل متكرر حوادث عنف وإطلاق نار وخاصة فى المدارس والحانات تسفر عن عشرات القتلى الأبرياء.

وفى كل مرة تحيى هذ الحوادث الجدل المحتدم بالولايات المتحدة الأمريكية، حول استخدام وشراء الأسلحة النارية.


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