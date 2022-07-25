السيطرة على حريق شقتين في القاهرة والجيزة دون إصابات

كتب: عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية في القاهرة، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة دار السلام، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية دون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة دار السلام، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.