السيطرة على حريق شقتين في القاهرة والجيزة دون إصابات

تمكن رجال الحماية المدنية في القاهرة، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة دار السلام، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية دون وقوع أى إصابات.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة دار السلام، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل منزل فى كرداسة بالجيزة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية دون وقوع أى إصابات.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة كرداسة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة