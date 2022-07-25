وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل 200 ألف و101 حاج قدموا براً بواسطة الحافلات بعد أدائهم مناسك الحج، فيما استقبل مركز حجاج البر 8 آلاف و165 حاجاً، ووصل 3 آلاف و792 حاجاً عبر رحلات قطار الحرمين السريع.

وأشارت إلى مغادرة 16 ألفا و95 حاجاً للمدينة المنورة أمس عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومركز مراقبة التفويج البري، ومركز حجاج البر، فيما بلغ إجمالي الحجاج الذين غادروا إلى أوطانهم خلال موسم ما بعد الحج عبر مختلف المنافذ 130 ألفا و329 حاجاً، وبذلك يكون عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 81 ألفا و838 حاجاً حتى مساء أمس.