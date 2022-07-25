الزراعة تطلق فعاليات ورشة العمل التدريبية فى مجال مستقبل صناعة التقاوى بمصر

كتبت ــ أسماء نصار

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعى، فعاليات ورشة العمل التدريبية فى مجال مستقبل صناعة التقاوى فى مصر، وذلك بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى CARDNE وتحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وافتتح ورشة العمل، الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، فضلا عن الدكتور موفق السرحان المدير التنفيذى للمركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدني.

وحضر فعاليات الافتتاح الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور أحمد عُضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، والدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن.

ومن جهته، قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن ورشة العمل ستناقش عددا من الموضوعات، المتعلقة بمستقبل صناعة التقاوي في مصر، وعلى رأسها دور الإدارتين المركزيتين لإنتاج وفحص واعتماد التقاوي، فضلا عن إجراءات تسجيل الأصناف النباتية، وحمايتها.

وأشار إلى أنه سيتم أيضا استعراض دور البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر، ومشروع تطوير زراعة قصب السكر فى مصر باستخدام الشتلات المعتمدة، واعتماد شتلات الفاكهة فضلا عن استدامة و تنمية زراعة القطن المصرى.

وتابع رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن ورشة العمل يشارك فيها ممثلو عددا من الجهات البحثية، ممثلة في معاهد بحوث: المحاصيل الحقلية، البساتين، القطن، والمحاصيل السكرية، فضلا عن الإدارتين المركزيتين لإنتاج التقاوي وفحص واعتماد التقاوي، إضافة إلى عدد من الشركات الخاصة العاملة فى هذا المجال، لافتا إلى أنه من المقرر في نهاية ورشة العمل سوف يتم اصطحاب المشاركين، في زيارة ميدانية لإحدى محطات إعداد وتجهيز التقاوى المعتمدة، للاطلاع على التجارب الناجحة في هذا المجال.