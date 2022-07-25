الرعاية الصحية: نجاح تجديد تسجيل 4 منشآت صحية تابعة للهيئة بالإسماعيلية



وأوضح بيان الهيئة، شملت المنشآت الصحية الأربع التي نجحت في اجتياز الشروط والمعايير الموضوعة للتسجيل "وحدة طب أسرة عين غصين" إضافة إلى 3 مراكز لطب أسرة بمحافظة الإسماعيلية وهى "فايد، المحسمة القديمة، التل الكبير" ، وتخدم هذه المنشآت حوالي 88 ألف فرد من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، فيما قدمت أكثر من 290.000 خدمة رعاية أولية منذ تدشين المنظومة بالمحافظة، وحتى الآن.



وتابع بيان الهيئة، تقدم المراكز والوحدات الصحية خدمات الرعاية الصحية الأولية والأساسية للمرضى وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، وتشمل خدمات "الطوارئ، الباطنة، النساء، الأطفال، الأسنان، رعاية الحوامل، طب الأسرة، التطعيمات، تنظيم الأسرة، الصيدلية، المعمل"، إضافة إلى خدمات الرعاية الطبية وأماكن علاج كبار السن، وغيرها من الخدمات الصحية الأولية والتى تمثل حوالى 80% من احتياجات الفرد الصحية.



واستكمل بيان الهيئة: تعمل المراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة بنظام عمل مميكن يضمن سهولة تقديم الخدمات الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها، لافتًا أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد لا يرتكز على الفرد بل تشمل الخدمة التأمينية كافة أفراد الأسرة، حيث تمثل الأسرة نواة المنظومة الجديدة.



ولفت البيان: إلى عدد المنشآت الصحية التي تم تسجيلها بمحافظة الإسماعيلية حتى الآن والتي بلغت 22 منشأة صحية، منهم 20 وحدة ومركزًا لطب الأسرة إضافة إلى مستشفيي «الطواري والجراحات المتخصصة والدقيقة بأبو خليفة، مجمع الإسماعيلية الطبي» تم تسجيلهم لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مؤكدًا أن نجاح التسجيل هو أول خطوات اعتماد تلك المنشآت وضمان تقديمها خدمات صحية ذات جودة عالية تتواكب مع آخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية، بما يتماشى مع تحقيق مستهدفات هيئة الرعاية الصحية ومشروع التأمين الصحى الشامل الجديد.