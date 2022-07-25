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الرئيس السيسي: بنك مصر خطوة إضافية لتعزيز الاستثمار المصري في الصومال

الإثنين، 25 يوليه 2022 01:00 م
الرئيس السيسي: بنك مصر خطوة إضافية لتعزيز الاستثمار المصري في الصومال الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تابع خلال المشاورات مع الرئيس الصومالي، التقدم المحرز في مشروعات التعاون الثنائي بين بلدينا واتفقنا على أهمية العمل المشترك، لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية في الصومال، وجهود افتتاح فرع "بنك مصر"، التي تكللت بالنجاح في مستهل شهر يوليو الجاري من خلال منح البنك المركزي الصومالي، رخصة التشغيل النهائية لبنك مصر.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي بقصر الاتحادية: "نتطلع إلى أن يمثل خطوة إضافية، نحو تعزيز التواجد التجاري والاستثماري المصري في الصومال، بما يحقق مصالح الجانبين بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال توفير التدريب اللازم، لبناء قدرات الكوادر الصومالية في مختلف المجالات.


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