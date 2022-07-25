الحبس سنتين لمتهم بابتزاز وتهديد طفلة على وسائل التواصل الاجتماعى

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن أبو الوفا، بمعاقبة متهم بتهديد طفلة والتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي بمنطقة الخليفة، بالحبس سنتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن أبو الوفا، وعضوية المستشارين عبد العزيز حبيب، وأحمد هشام، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، أنه بدائرة قسم الخليفة بمحافظة القاهرة، قام المتهم بتهديد المجنى عليها الطفلة كتابة عن طريق موقع المراسلات الالكترونى "ماسنجر"، بأن أرسل لها رسائل تفيد التشهير بها وخدش حيائها على مواقع التواصل الاجتماعى، وكان هذا التهديد مصحوباً بطلب الحصول على صور جنسية لها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم تعدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصرى، بأن أرسل للمجنى عليها العديد من الرسائل الإلكترونية، عبر تطبيق "ماسنجر" بدون موافقتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنشأ حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية باسم "كوكو كوكى" بهدف أرتكاب الجرائم آنفة البيان وأزعج عمداً المجنى عليها سالفة الذكر بإساءة أستعمال أجهزة الاتصالات.

المتهم اعتر بارتكاب الواقعة، وأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته ملكه، وأنه تعرف على المجنى عليها من خلال الإنترنت على موقع الفيس بوك، وتبادل معها أطراف الحديث من خلال ذلك الموقع، وأنها قامت بحجبه عن محادثتها على تطبيق الماسنجر على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" فقام هو بإنشاء حساب أخر له حتى يتمكن من الحديث معها، وتهديدها بنشر عدد من الصور لها.