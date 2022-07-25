الاستعانة بونش لاستخراج الأتوبيس من داخل ترعة المريوطية

كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

استعانت الأجهزة الأمنية بونش لاستخراج مينى باص من داخل ترعة المريوطية فى البدرشين وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفي.

وارتفع عدد مصابى المصابين إلى 24 مع توقف الوفيات عند سيدتين تم انتشال الجثتين وإيداعها مشرحة المستشفى المركزى تتصرف النيابة العامة.

وأضافت التحريات، أن الأتوبيس كان بداخله عمال تابعين لشركة نظافة خاصة، واختلت عجلة القيادة بيد الساق وانقلابها بالترعة لافتا إلى الاستعانة بمعدات المركز لرفع الحافلة المنكوبة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد انقلاب أتوبيس داخل ترعة بدائرة مركز شرطة فى البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهرى وبالفحص تبين أنه أثناء سير الأتوبيس اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب انقلابه داخل ترعة المريوطية.

ويتم العمل على انتشال الأتوبيس من داخل المياه، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.