الأقصر تواصل تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، عن تواصل عمل لجان التحصينات ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري في الأقصر.

وأكد مدير عام الطب البيطري بالأقصر، فى بيان صحفى، على استمرار فاعليات الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لمديرية الطب البيطري بالأقصر، والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، حيث تعمل لجان التحصينات ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وهى كالتالى:- (لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة العضايمة البيطرية برئاسة الدكتور. دندراوى منصور - لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة الكرنك البيطرية-إدارة الأقصر البيطرية برئاسة الدكتور. عبد الفتاح فهيم وعضوية الدكتور.ياسر محمود - لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة أرمنت البيطرية-إدارة أرمنت البيطرية برئاسة الدكتور محمد حمزة رئيس الوحدة البيطرية بارمنت والدكتورة. سيدة محمد أحمد رئيس قسم الإرشاد البيطرى بادارة أرمنت البيطرية، بمشاركة الدكتورة سهيلة والدكتورة إيمان تنفيذ أعمال التحصين - لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة الحلة البيطرية -إدارة إسنا البيطرية برئاسة الدكتور. محمد السيد رئيس وحدة الحلة البيطرية بإسنا - لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة الرزيقات البيطرية برئاسة الدكتور.هيثم محمد رئيس الوحدة البيطرية بالرزيقات).

وتمت عملية التحصين باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع لجان التحصينات، بالإضافة إلى توعية المواطنين بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك حرصاً على صحة وسلامة الحيوانات الخاصة بهم وحفاظا على الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى التوعية بخطورة مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وما تسببه هذه الأمراض من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، كما يتم خلال الحملات تعريف المواطنين بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك من حيث أنواع الحيوانات القابلة للإصابة وأعراض المرض على الحيوانات المصابة، وطرق نقل المرض ومصادر العدوى، والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض.

ومن المقرر أن تستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، فى تنفيذ أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر، ولذلك تهيب مديرية الطب البيطرى بالأقصر بكافة المواطنين ومربى الماشية التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها تحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة، والتى فى مقدمتها الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيقا للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى، ومنعاً من إنتشار هذه الأمراض الوبائية.



لجان الطب البيطرى بالأقصر تواصل تحصين المواشي



لجان الطب البيطرى بالأقصر تواصل تحصين المواشي



لجان الطب البيطرى بالأقصر تواصل تحصين المواشي



لجان الطب البيطرى بالأقصر تواصل تحصين المواشي



لجان الطب البيطرى بالأقصر تواصل تحصين المواشي



لجان الطب البيطرى بالأقصر تواصل تحصين المواشي