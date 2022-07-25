تنسيق 2022.. إدارج 10 جامعات تكنولوجية بموقع التنسيق بمرحلة اختبار القدرات

كتب ــ محمد صبحى

أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى و المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالى، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق في اجتماعه اليوم على إدراج الجامعات التكنولوجية (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية - جامعة الدلتا التكنولوجية - جامعة بني سويف التكنولوجية - جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر الدولية التكنولوجية (وتشمل الكلية التكنولوجية بالقاهرة - الكلية التكنولوجية بالفيوم "دمو" - الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط)، بموقع التنسيق الإلكتروني خلال مرحلة اختبارات القدرات أمام مختلف الشهادات لهذا العام 2022، حيث يُشترط للالتحاق بالجامعات التكنولوجية اجتياز اختبارات القدرات.

وأشار الدكتور عادل عبد الغفار، إلى أنه المجلس وافق على إصدار طابع تنسيق لكل جامعة على حدة، لإدراجها على موقع التنسيق الإلكتروني وفقًا لشروط وقواعد القبول الخاصة بهذه الجامعات.

وكان المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، بالمقر الجديد لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس، وتم الإعلان عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022/2023.