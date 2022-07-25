اعتماد نتيجة بكالوريوس التجارة جامعة قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

اعتمد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمشرف العام على كلية التجارة نتيجة بكالوريوس التجارة شعبة اللغة العربية، وبذلك تكون كلية التجارة قد أنتهت من إعلان نتائجها لكافة الفرق الدراسية سواء بشعبة اللغة الإنجليزية، أو شعبة اللغة العربية أو البرامج المميزة وفي أقل من ثلاثة أسابيع من انتهاء الامتحانات والتى تخللها إجازة عيد الأضحى المبارك .

وصرح " مندور " في بيان صحفى بإعلان أسماء الطلاب العشرون الأوائل على الكلية أن النسبة العامة للنجاح بشعبة اللغة العربية بلغت 86.50%، بينما جاءت نسبة النجاح بشعبة المحاسبة 97% ونسبة النجاح بشعبة إدارة الأعمال 83%.

وتابع رئيس الجامعة معلناً أسماء الطلاب العشرون الأوائل وهم بالترتيب محمد أشرف محمود ،سارة محمد محمود ، إسراء سامى محمود ، سارة عمرو حامد ، إسراء محمد محسن ، الزهراء بيومى بيومى ، هدير ياسر السيد ،أمل منصور حسين ،عبد الله محمد ناجى ،شروق أشرف الشرقاوى ، ياسمين أحمد محمد ، فاطمة عاشور قاسم ، فاطمة محمد السيد ، وفاء حسنى حسين ، ندى محمد عصام الدين ،كارين رضا عايد ، الاء عاطف السيد ، الزهراء أسامة عبد العظيم ، إيمان محمد راضى ، مريم حشمت يعقوب الطلاب الأوائل من شعبة المحاسبة ( إنجليزية - عربية ) وحصل جميعهم على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف .

كما حرص "مندور " على تقديم الشكر لكل من الدكتور أشرف غالى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة هدى عبد الله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة ريمان عبد العال وكيل كلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورؤساء الأقسام ومنسقى البرامج المهنية والمتميزة ومسئولى وحدة القياس والتقويم بالكلية على سرعة الإنتهاء من رصد وإعلان النتائج لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى عبد الله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن إجمالى عدد الطلاب الممتحنين بالكلية في الفصل الدراسي الثاني بلغ 8935 طالب بواقع 6985 طالب بشعبة الدراسة باللغة العربية، الفرقة الأولى 600 طالب إنتظام و787 إنتساب بإجمالي 1387 طالب، الفرقة الثانية 1047 طالب انتظام و440 إنتساب بإجمالي 1487 طالب، الفرقة الثالثة 1320 طالب انتظام و549 إنتساب بإجمالي 1869طالب، الفرقة الرابعة 1722 طالب انتظام و520 إنتساب بإجمالي 2242طالب .

بينما أفاد الدكتور محمد أبو العلا منسق شعبه اللغه أن إجمالى عدد الطلاب الممتحنين بشعبة اللغة بلغ 1950 طالب منهم 1255 طالب بالنظام الفصلي و 690 طالب بالبرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة وهي برنامج BIS 300 طالب و برنامج FMI 114 طالب وبرنامج الساعات المعتمدة CH 276 طالب.

يُذكر أن رئيس الجامعة سبق وأعلن عن إعتماد نتيجة بكالوريوس التجارة شعبة اللغة الانجليزية وإعلان أسماء العشرة الأوائل على الشعبة حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 93.8% موضحاً أن عدد الطلاب الناجحين بلغ 439 طالب وطالبة، بواقع 372 بقسم المحاسبة و 67بقسم إدارة الأعمال.