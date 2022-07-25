إزالة 1510 حالات إشغال مخالف بمراكز محافظة البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات المرورية لرفع كافة الإشغالات بالشوارع والطرق للحفاظ على السيولة المرورية ولتيسير حركة المواطنين، مشددا على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى هذا السياق أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع 1510 حالات إشغال طريق مخالف .

وتضمنت الحملات الرقابية رفع 481 حالة إشغال طريق مخالف بشوارع مدينة دمنهور" أحمد زويل - عرابي - جلال قريطم - الكوبري العلوي - الجيش"، وكذلك رفع 269 مخالفة إشغال بنطاق عدة شوارع بكفر الدوار.

كما تضمنت الحملات إزالة 315 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق شوارع ايتاي البارود و230 حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة الدلنجات.

وأسفرت الحملات أيضا عن رفع 85 حالة إشغال طريق مخالف بحوش عيسى و55 حالة بأبوحمص و15حالة إشغال بالمحمودية و60 حالة إشغال برشيد.