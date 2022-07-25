إحالة 142 موظفا بالمصالح الحكومية للتحقيق لغيابهم عن العمل بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، مشددا على متابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وفي هذا الشأن نفذت الوحدات المحلية بمركز كوم حمادة بالتعاون مع إدارة الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية على المصالح الحكومية لتحقيق الانضباط الإدارى.

وأسفرت تلك الحملات لمتابعة الانضباط الإداري بالمنشآت الخدمية والصحية بكوم حمادة "مستشفي كوم حمادة التخصصي - الادارة الصحية - الوحدة المحلية والصحية بقرية الطود" عن رصد 70 حالة غياب و72 حالة ترك عمل بدون سند قانونى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.